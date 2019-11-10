守護布丁神器　小偷無所遁形

雪櫃內食物不翼而飛的事情不知道大家有沒有經歷過，相信有兄弟姐妹和試過團體生活的人會有較深體會。日本經常會推出一些神奇的小玩意，近日就有人發明了一個守護布丁的小機器─「布丁警報器」（プリン・ア・ラート） 。

這個小機器被日本一家電視台所發現，並進行實驗報道。片段裏顯示若有人把布丁拿走，但此人與主人樣貌不符時，機器就會發出「布丁被拿走了！」、「請放回布丁！」的警告 ，並且警報器的屏幕還會有生氣的小表情。藉此嚇退布丁小偷。

當然只是警告並沒有甚麼實際的作用，正所謂「有圖有真相」，所以警報器還會拍下「犯人」的樣貌發送給主人。在這之前，如果犯人把布丁放回原處，警報器就會很開心的大喊「布丁回來了！」。

若然犯人用類似布丁的東西放回警報器上又是否可行呢？答案當然是不可行的。節目中也做過類似的實驗，結果被警報器辨別出，並會發出「這不是布丁」的聲音，感覺很機智啊。而這份機智的秘密是源自一個重量檢測器，因為重量不同所以被發現了。發明這個布丁警報器的人「aNo 研」表示，如果有人願意付費購買的話，會考慮量產上市，你會想為了布丁去到咁盡嗎？

影片來源：ANN NEWS