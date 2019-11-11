香港現存唯一泳棚　衝出國際

早前方力申（小方）接受「香港環島泳45公里慈善挑戰」，最終以10小時43分刷新香港環島游的紀錄。當日小方清晨5時便由大口環泳棚出發，最後再返回泳棚作為終點。提起泳棚，除了大口環泳棚外，連旅發局網站都有介紹的西環泳棚，知名度可以說是更加高！

20世紀初，由於交通不便亦沒有泳池，市民大眾想暢泳的話，都會於海邊直接「下海」，為了方便泳客，不少泳會於海邊以竹搭成棚屋，供市民更衣沖身，甚至提供租借泳衣泳褲。其中最早的泳棚，是1911年香港中華遊樂會於北角海邊設置的七姊妹泳棚。到了50年代，全港的泳棚已發展至8至10個，當中又以西環的鐘聲泳棚和金銀泳棚最著名。60年代，由於填海工程，政府回收不少地區的泳棚土地，加上海水污染日趨嚴重，令泳棚開始逐漸式微。

1988年，泳廬向政府申請，獲批重開西環域多利道泳棚（簡稱西環泳棚），因而令它成為香港市區現存唯一的泳棚。它與其他泳棚不同之處，是設有長長的木橋供泳客下水，由於面向大海，不時浪濤拍案，加上日落的美景，令它近年除了成為不少文青的打卡熱點外，更衝出國際成為不少旅客訪港的旅遊景點。