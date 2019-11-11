【教樂事】STEM教育中的機械人教學

STEM課程生活化的應用和教材（如機械人），對學生而言更容易理解抽象的公式和概念。（設計圖片）

近年世界各地大力推展STEM教育，以培養人才應對社會未來發展的需要。STEM是四個英文譯寫的首字母簡稱，分別代表科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）。香港的中、小學亦按照課程發展需要及校本的情況，推展不同的STEM教育課程，STEM教育的重點，在於強化學生在科學、科技及數學教育各學習領域，及跨學習領域的綜合和應用知識與技能的能力，因此，當學生參與STEM教育課程時，他們可以透過學科如數學、常識進行學習，也可以透過跨科專題研習的方式參與，教師們亦會因應教學活動的設計，使用不同的教學工具，而近年其中一項教學工具便將機械人結合學生的STEM學習課程。

【STEM學到甚麼技巧？】

比起依書直說的教學方法，加入STEM教學使學生更熱衷和投入課堂；加上生活化的應用和教材（如機械人），對於學生而言更容易理解抽象的公式和概念。因此，當學生使用機械人進行學習活動時，他們並不單純是在玩耍，教師通常會將學習任務模擬成日常生活中的難題，讓學生透過機械人操作，及運用邏輯思維自行找出化解方法，而過程中亦不知不覺掌握了以下技巧。

錯誤中學習：STEM教育要求學生要學會提出問題、找答案、動手解決等，故教師的角色是一個從旁協作的指導，學生需要通過設計思維來掌握自己的學習成果。在不斷嘗試、實踐、錯誤及修正的循環中，讓學生逐漸明白、了解，失敗其實是學習過程的一部分。

觸發好奇心：明日的發明者和科學家是當今好奇孩子所促成，只要這些孩子有足夠的機會去探索，並在教師或家長有系統的專門指導下，將有助於學生培養對事物產生探索的好奇心和科學探究的熱愛。

問題解決：編碼、機械人技術、工程學和STEM的大部分內容，都是着重於解決問題、確定問題、測試解決方案以查看是否具有成效。科學探究的具體操作方法和工程設計類似，所以當我們在進行工程設計時，實際上也發展出學生的科學探究能力。

在美國，STEM常常作為一種工具去教授學生科學知識和工程設計能力，這樣的知識和能力可以進一步引導發展二十一世紀技能（21st century skills）：批判思維、創造力、互相交流和協作能力等。而編程對於未來擇業也是一個重要技能，學生要是能在課堂上早日學習，亦有助日後發展。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育），

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」