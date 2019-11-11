東沖有料到：不一樣的購物中心水燈節

今日（11月11日）是泰國慶祝水燈節的日子，當地人都會投入其中，不過最開心的要數清邁，當地除了點水燈，還會放天燈。之前曾提過，泰國軍方想叫停今年的天燈活動，但後來經旅遊局多方周旋，結果得以繼續。點水燈及放天燈是泰國由來已久的習俗，有人說因此帶來環境及生態污染，但其實這個一年只得一次的傳統活動，是否應該通融一下呢？正如大坑舞火龍及長洲搶包山，同樣會環境污染及糟蹋食物，就算是燒金銀衣紙都是一種浪費，但作為特別的民間傳統，還是有保留的價值。

除了清邁，泰國各地在今天也有多個活動舉行，以曼谷為例，公園只要有湖，幾乎都可放水燈，當地人都會將一些頭髮或指甲放在水燈之上，然後點燃蠟燭將之隨水漂走，寓意不好的事情離自己遠去；或與情人一起許願，期望有情人終成眷屬。但一般放水燈的情況下，由於河或池邊泥土濕潤兼且人多，始終有潛在的危險。而且萬一水燈太多未能飄走，確是不太「老嚟」。幸好今年適逢ICONSIAM慶祝1周年，於該購物中心自家的碼頭會設有滑梯，讓水燈可滑下河，避免了跌入水裏的風險，而提供的部分水燈更由麵包製成，既可餵魚又可保護生態。不過最重要是，迪士尼的米奇老鼠更會穿上泰式服裝來這裏放水燈，如果你想跟米奇合照，或想安全地參與水燈活動，這裏可謂合適不過。在此祝大家願望達成，有情人終成眷屬，事事順境。

胡慧沖