手術級頂級精鋼　打造運動鏈帶腕錶

精鋼鏈帶腕錶設計非常普遍，但原來Chopard已有數十年沒有推出精鋼鏈帶腕錶，即使品牌本身都有賽車運動風格腕錶Mille Miglia，亦只是配襯皮革錶帶設計。直到幾年前品牌現任總裁Karl-Friedrich Scheufele的兒子Karl-Fritz無意中發現品牌一枚1980年代推出的St. Moritz精鋼鏈帶運動腕錶，即建議父親將腕錶重新推出。原來St. Moritz腕錶正是Mr. Scheufele於1980年、年僅22歲之年加入品牌時，為品牌推出的首枚腕錶。在兒子及父親大力游說下，Mr. Scheufele最終決定將腕錶重新推出，成為全新Alpine Eagle系列，這枚全新運動型鏈帶腕錶，正好代表着品牌的世代傳乘。

【頂級精鋼煉成】

全新設計的Alpine Eagle外觀更富運動氣息同剛陽味重，但又不失為品牌的一貫優雅風格。腕錶採用罕見的錶殼及錶鏈一體化的設計。圓形錶圈點綴八顆螺絲，每兩顆一組，分布在四個羅盤方位，不只令腕錶更富個性更有穩固作用，以確保腕錶達100米防水功能。岩石般的粗糙錶盤紋理令人聯想起老鷹的虹膜，而指針取材自老鷹羽毛。品牌向來注重材質質素，新錶採用手術鋼級數的Lucent Steel A223，耐磨性能是傳統精鋼的1.5倍。此合金擁有均勻一致的晶體結構，出色淨度令其可以獨特方式反射光線，光澤及亮度堪比金質。系列備有41mm大型款及36mm小型款，除精鋼款式外，亦備有玫瑰金鋼、18K玫瑰金鋼款及鑲鑽款式，所採用的玫瑰金亦貫徹品牌的嚴格道德標準。兩款腕錶均搭載品牌自家研發COSC認證自動機芯，其中小型款的09.01-C機芯的尺寸僅達8法分，是尺寸最小的COSC認證機芯之一。透過藍寶石水晶玻璃透明錶底蓋，可欣賞兩款機芯的運行美態。