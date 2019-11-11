三界五行：數九寒梅　意義重大

由「數九寒天」提升至愛國的崇高境界，是南宋末年的忠臣文天祥。這位民族英雄，兵敗五坡嶺，被元軍關押在元大都，以「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」義薄雲天的氣慨立下決心，一死謝國。關進籠牢的第一天剛好是冬至日，他在監房的牆上畫了一棵梅樹，樹有九枝，代表九州，枝上各有一朵白梅，每朵白梅都有九個花瓣，九九八十一，文天祥每天早上都按順序把其中一片花瓣塗上紅色，一來記錄他入監的日子；二來倒數他赴義的日子；三來從俗，「數九寒天」，盼望春回大地，河山重光。可惜還沒塗滿了兩朵梅花，就慷慨就義了。

後來，南宋亡國，民間用「數九寒梅圖」表達對大宋及文天祥的懷念，即使在元朝，老百姓也沒有放棄這個習俗，並在明朝、清朝延續下去。

到了清朝道光年間，道光的全貴妃創作了「亭前垂柳珍重待春風」這「數九描紅」，教宮女由冬至日開始，每天在這九個空心字上順序填一筆，由於這九個字都各有九筆，描紅填滿，就是春暖花開的艷陽天。

全貴妃美貌與智慧並重，兼且生了咸豐太子，深得道光的寵愛，17歲已冊封貴妃。孝慎成皇后去世後，即獲扶正為孝全成皇后。節儉成性的道光，覺得「亭前垂柳珍重待春風」這九個字很有意思，便下旨懋勤殿製作，交宮中各人在數九寒冬每日依樣畫葫蘆，填一筆，成本不高，卻可以提醒自愛自強。宮內宮外也爭相效尤，寄託對春天的盼望。

方向宇