今晚食乜：麻辣控必試！紅噹噹超辛毛血旺

城中有唔少人嗜麻好辣，中菜有不少麻辣好物，如重慶名菜毛血旺。茹毛飲血聽到都毛骨悚然，究竟毛血旺係乜東東？原來「毛」在重慶方言解作粗獷，「血旺」則是指鴨血、豬血這類用動物鮮血加工的食材，再用紅油做湯底熬煮，加上牛栢葉、魷魚、黑木耳、萵筍、午餐肉等材料令味道和口感更豐富，11月天氣涼浸浸食辣嘢別有一番風味，有興趣不如跟銅鑼灣耀華街一間川菜館負責人四姐學下點煮。

材料：

鴨血、魷魚、牛百葉、黑木耳、萵筍片、薯仔片、芽菜 各隨意

糖、鹽、炸蒜、葱花 各適量

辣醬油：

紅花椒、青花椒、辣椒乾、豆瓣醬、水 各隨意

火鍋料：

辣椒乾、花椒、豆瓣醬、牛肥膏 各隨意

做法：

1. 將辣椒乾、花椒、豆瓣醬、牛肥膏炒大約兩小時，煮成火鍋膏備用。

2. 用紅花椒、青花椒、辣椒乾、豆瓣醬、清水熬煮兩小時成辣醬油。

3. 煮滾辣醬油後，加火鍋膏並以糖、鹽調味。

4. 分別加入鴨血、黑木耳、魷魚等材料，最後放午餐肉及黑百葉。

5. 加炸蒜和葱花作點綴。