開箱男：十五機合體　靈活多變超耐玩

如果你細細個有睇開日本機械人動畫的話，對80年代大熱的《機甲艦隊 Dairugger XV》應該不會陌生，主角機械人Dairugger由15架小戰機及汽車合體而成，屬動畫史上由最多機仔合體而成的機械人，而超合金魂新作GX-88就正正是這架十五機合體Dairugger，超合金採用完全變形合體設計，不單可由15機合體成機械人，更能以每5機分別結合成Air Team、Sea Team及Land Team，3款不同造型的海陸空機體，靈活多變超耐玩，而且武器配件非常齊全，Blazing Sword、Shot Arrow等武器都一應俱全，要擺出威猛姿勢完全無難度。

其實在日本動畫界，合體機械人從來不是新鮮事，早在74年的《三一萬能俠》已將分體結合玩到出神入化，那麼為何《機甲艦隊》仍受愛戴，主要是因為今次不是三合一而是史上數目最多的15機合1，當年負責機械設計的Y&K、出淵裕、增尾隆之、村上克司等4人，將一個機械人的頭、胸、腰、手、腳分割成15個部分，每一個部分就是一架獨立戰機或汽車，當年小朋友睇到又怎會不興奮。此外，《機甲艦隊》的故事亦與傳統機械人動畫有明顯分別，不再是熟口熟面的為地球和平而惡戰邪惡外國人，主機一行人是為了找尋可住人星球而在太空冒險，所以除了戰鬥的機械人，15機還有環境調查功用，每5部機能結合成空中調查的戰機Air Team、潛水艇Sea Team，及汽車Land Team，雖然這類多機合體變形，很大程度上都是因為增加玩具吸引力而設，但為環境調查而設計的機體，又與故事主線相當切合，當機體在外星進行環境調查被邪惡的外國人襲擊時，15機就會結合成巨大機械人Dairugger，手握巨劍Blazing Sword，與外星人周旋。

如果大家是資深動畫迷，都應該記得《機甲艦隊》當年在香港播放時都很有人氣，受歡迎程度甚至比日本還高，從《超級機械人大戰》中不太見Dairugger出現可以引證，而現在玩具界，《機甲艦隊》在80年代都出過多款超合金玩具，當中以《DX機甲合體》的完成度最高，不少資深玩具迷都可能有珍藏，而最新的超合金魂版，無論造型、塗裝及可動性上都是史上最強，細節部分做得很足，作為機械人小腿的9、10號機的底部履帶可以轉動，而12、13、14、15號等汽車的每個輛子都能獨立轉動，就連胸口的紅色5號戰機，底部都設有可以自由穩藏及伸出的降落輛子，製作得一絲不苟。此外，合體後機械人的整體平衡都造都很好，不像以前《DX機甲合體》般頭細腳大，而關鍵的可動性亦有驚喜，裙甲也可揭起，令大腿能大幅度活動，加上關節夠實淨，擺出高難度動作都難不到它，而雙肩部亦設有拉出式關節，令雙手能盡量靠在胸前。武器配件非常齊全，招牌巨劍Blazing Sword經電導處理，表面銀光閃閃，Shot Arrow是像流星錘般的武器，軟帶部分內藏有金屬線，擺姿勢時就不會軟垂無力了，而像風火輪一般的Spin Cutter，廠方設有獨特的手掌來握住，照顧到每個細節。