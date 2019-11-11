征選遊：不可忘記的德里流血星期日

正所謂「針唔拘到肉，唔知痛」，有人會講：「我唔信我唔知我唔識我睇唔到唔關我事」。不過就算真係唔知，亦唔代表無發生過，而且發生了之後，好可能半世紀都不會磨滅。

所說的是位於北愛爾蘭的德里（Derry~London Derry）的Free Derry Musuem。它之所以成立，是因為1972年1月30日的一次因反對英國在北愛爾蘭進行的不經審判就進行關押的收容制度的15,000人的遊行事件。期間有數名英國傘兵竟在遊行時開過百發子彈槍，造成14死13人受傷，後世稱為流血星期日（Bloody Sunday）；而事件有眾多記者和旁觀者可很多人證明當時遭到槍擊的人都沒有攜帶武器。

為了息事寧人，第一次由英國政府自我審判中，免去了大部分政府和士兵的指摘，被外界一致當是笑話。因此，市民及家屬一直向政府及各界證明，這些死者都是無辜，直至Free Derry博物館終於在2006年成立，展出當時的黑白相片和報道，以及當時傘兵所使用的催淚煙和子彈。皇天不負有心人，事年相隔28年（即2010年），近5,000頁的第二次調查終於指出當時的平民都是無辜的，英軍當時射殺平民的舉動並不合法和合理。得到某程度的平反，而開館者之一的John Kelly指，他沒有因此而高興，因為這些事都不能為他死去的弟弟復活，他只是盡人性為公義發聲而已！想再了解多點Bloody Sunday，除了兩層高的博物館，周邊亦有一些紀念或警世的牆畫，希望世人不要重蹈覆轍，因為這傷害不信任是久遠的！

Free Derry Musuem

開放時間：9:30am~4:30pm（星期一至五）、1:00pm~4:00pm（星期六）、1:00pm~4:00pm（7至9月的星期日）

入場費：£6（約HK$60）

地址：5 Glenfada Park, Londonderry