本日日本：高知城TeamLab光之祭典開始啦！

TeamLab近年積極與日本各省縣合作搞show，即日至明年1月13日則來到擁有400年歷史，兼日本唯一一座完整保留了天守閣和本丸的城池的高知城，舉辦TeamLab光之祭典！

今次祭典主角是本丸及林道中的蛋型七彩燈飾和發光氣球，它們似是有生命般與四周的樹木一起猶如呼吸般發光和熄滅，而每當有人推動燈飾或氣球時，它都會發出獨特的音效並改變身上的光彩顏色，並影響鄰近的燈飾和樹木，互相呼應發出獨特的音效和改變身上的光彩顏色，互動性十足！

此外，高知城內的廣場小朋友可以盡情發揮自己天馬行空的想像力，在預備的畫紙上替高知的歷史人物換上現代的衣物服飾，如西裝打扮的坂本龍馬、身穿名貴首飾和尾禮服的坂本乙女等。再透過電子儀器把它掃描再以動畫投影出來一起欣賞，玩樂味十足又可提升大家對歷史人物的興趣！計劃來四國高知的朋友，今個秋冬不妨將它放在行程內啊！

高知城TeamLab光之祭典

日期：即日至2020年1月13日

入場時間：5:30pm~9:30pm

費用：1,100（約HK$80）

地點：高知縣高知市丸之內1丁目2−1高知公園高知城