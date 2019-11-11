Rapper自家品牌　聯手同鄉打造別注羽絨褸系列

由加拿大Rapper Aubrey Drake Graham與Oliver El-Khatib及Noah James Shebib於2008年共同創立的生活品牌OVO（OCTOBER'S VERY OWN），旗下業務涵蓋音樂製作、藝術範疇及潮流服飾單品等等，過往亦曾經多次以OVO品牌名義與JORDAN BRAND、MITCHELL & NESS、DSQUARED2、ROOTS及村上隆聯名合作。OVO主理人之一的Drake除了出晒名是NBA球隊Toronto Raptors忠實球迷，經常現身球場為愛隊打氣之外，多倫多出生及成長嘅佢，對同樣扎根於多倫多的功能服飾品牌CANADA GOOSE亦情有獨鍾，個人經常着用不同褸款設計亮相人前之外，自2010年起雙方更多次打造OVO x CANADA GOOSE聯名系列。

今季兩個同樣於多倫多創立的服飾品牌就再一次聚首獻技，將兩個品牌最代表性的元素結合，打造出男裝Constable Parka及女裝Chilliwack Bomber，兩者同樣以輕量抗撕裂尼龍包覆625填充度鴨絨，分別配上黑色及橙色設計，前者用上類似「M-65」的中褸剪裁，側面設有拉鏈細節，腰部亦有抽繩設計；後者則配上「MA-1」的寬鬆剪裁，除了正面四個口袋之外，左手手臂上亦有加入「MA-1」必備的「地圖袋」。兩個褸款於所有袋口皆加入反光包邊，胸前有OVO貓頭鷹反光標誌，背部亦有 OCTOBER'S VERY OWN反光字樣點綴，褸內層更附有雙肩帶方便脫下時可以孭住，機能性及潮味同樣兼備，只爭一個可以着羽絨的冬季就完美。