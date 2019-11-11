生活夜校：11月11日是紀念和平的日子！

今日是11月11日，除了是近年流行的光棍節外，其實還有一個更具意義的紀念日子，就是英聯邦的「陣亡將士紀念日」（Remembrance Day）」，又名「國殤紀念日」，以紀念在兩次世界大戰以及其他戰爭中犧牲的軍民。

國殤紀念日是英王喬治五世於1919年11月7日創立，日期定為11月11日，以紀念第一次世界大戰於1918年11月11日上午11時隨着德國投降而結束。

在這一天，一般人會佩戴一種紅色的虞美人花以作紀念，這項傳統源自加拿大軍醫John McCrae的一首詩《在法蘭德斯戰場》（In Flanders Fields），該詩的第一句，正是「在法蘭德斯戰場 虞美人迎風開放」（In Flanders fields the poppies blow），原來在第一次世界大戰最慘烈的戰場法蘭德斯，正是虞美人花盛開之地，加上虞美人花的紅色正代表了壕溝中的鮮血，因此大家便以這種花來紀念陣亡將士。後來亦有人佩戴白色的罌粟花，認為這代表和平。

這個紀念日在香港一般譯作「和平紀念日」，原先跟其他英聯地區一樣，定於每年11月11日，1945年香港重光後，改為11月的第二個星期日（又名Remembrance Sunday Day）。駐港英軍、香港軍事服務團、皇家香港軍團會配合駐港英軍樂隊從兵營巡遊至中環和平紀念碑，香港總督和政府官員會在中環和平紀念碑紀念第一次世界大戰和悼念陣亡戰士。