移台知多少：台灣租屋住　幾點要留意

衣食住行是人們生活中四大重要的元素，其中又以居住最重要！在上一期，經過移民台灣的受訪者Wood Cheung的介紹下，大家對台灣應該已有了一些基本的了解，今天便為大家介紹台灣住屋的情況。

相比香港而言，在台灣租房子實在便宜太多了 。Wood以她所在的新北市為例，她說600呎的房子只需要5000港元月租，在香港實在難以想像。但是Wood 指出租房子的話有一點一定要問清楚，那就是有沒有熱水器和冷氣，因為台灣的房子不一定具備這兩樣東西，她自己就曾經誤租到沒有這兩樣東西的房子。而生活繳費方面呢，雖然是業主負責的，但也要問清楚差餉方面的問題。

另一位移居台灣的受訪者Cherry則表示，香港和台灣的住屋最不同的地方，就是倒垃圾的方法。她說：「垃圾車一星期經過我家附近4天，中午及晚上各有一次機會掉垃圾，垃圾車每次停留約5分鐘，而回收車一星期只來兩天，因此為了方便倒垃圾，在源頭減廢上更加要下功夫，甚至煮食是會不會製造多少廚餘也成為考慮因素，因此我從來不買外賣。生活因為不方便反而會更審慎地購物，慢慢地發現生活真的有所選擇。 」她認為如果大家真要移民台灣，請用盡力去理解台灣的不便及香港人口中的「怪」，那是入鄉基本的禮儀，不要以香港擁有的跟台灣比較，因為台灣也有香港沒有的特色。