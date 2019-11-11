【深夜字聊】激鬥白骨爪

貪靚係人之常情，從頭髮到腳趾甲，想點靚就可以整到有幾靚，之但係如果因為貪靚而搞到對方一身傷，咁就唔係咁好囉。有男網民話女友超鍾意美甲，而對方嘅指甲卻又好鋒利，結果搞到佢好痛苦。佢話：「唔知點解女友嘅指甲好鬼利，鋒利程度絕對係兵器級！最慘就係佢親熱時又好肉緊，每次同佢做，佢嘅指甲就會抓到我背脊，好似同超級英雄片中嘅狼人激鬥完咁，總會留下幾道血痕。即係咁，我教游水嘅，好肉酸㗎嘛。大家有冇咩諗法，可以唔好再用兵器級利爪嚟抓我背脊呢？」

網友神回應：

古洛：其實呢，你女友係咪獅子王嚟？佢喺你背脊留下標記，等你冇辦法喺外面作惡。你知啦，第二啲女見到你威武嘅背脊上有抓痕，點都明乜嘢事。

道斯：我好肯定你女友係抖S，而你亦有抖M嘅傾向，否則點可能忍得到佢呢種變態嘅行為。或者佢以為自己練緊九陰白骨爪，咁你要小心個頭會唔會留低五個窿喇。

腸仔包：計我話佢肯定有心咁做，所以先至話呢樣唔得嗰樣唔得，試問我哋點可能會留到啲指甲咁尖至得㗎，你諗吓有冇得罪過佢，先至搵呢樣嘢嚟報復啦！

妮妮：人哋問有冇辦法幫佢呀，你哋個個喺度食花生。我覺得你試吓㩒實佢對手，等佢唔可以抓到你背脊，如果佢係都要抓，即係佢心理有問題，咁你識得點做。