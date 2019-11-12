哪個公園的洋紫荊園可以舉行戶外婚禮？

已經過了立冬，不過我城處於南方，仍見和暖，而且可以欣賞冬季的開花樹木，其中一種跟我城息息相關，正是香港市花洋紫荊；要欣賞洋紫荊花海，位於九龍城的九龍仔公園是個好地方，皆因該處有一大片洋紫荊園，更是康文署其中一個可供公眾租訂舉行戶外婚禮的地方。

位於九龍城延文禮士道的九龍仔公園，佔地11.66公頃，於60年代已經開放予市民使用，地理位置上，九龍仔公園其實是橫跨九龍城區及九龍仔，厡址本是一個小山丘，及於50年代考慮到啟德機場的升降安全問題，於是將小山丘夷平，最後便於該處建成九龍仔公園，由於公園的地勢較九龍城還要高，當在九龍城延文禮士道入口隨着長樓梯拾級而上，便會發現公園景觀非常開揚，絕對是旺中帶靜、心曠神怡，園內不但有多種康樂設施，而最令人難忘還有一片美麗的洋紫荊園，該處種有約120棵洋紫荊樹，每至花期一片奼紫嫣紅開遍，難怪成為其中一個最受新人歡迎的戶外婚禮場地，據說是堪稱「至多新人排期」，全因一片洋紫荊樹海與草地景色互相映襯，的確跟歐洲美景無異，有甚麼辦法不受歡迎呢！不過前年超強颱風山竹來襲後，洋紫荊園受到破壞，而大小復修工程一直進行中，希望無損各新人的婚禮。

由於九龍仔公園交通方便，加上設有運動場及游泳池，故九龍區不少學校都在這裏舉行一年一度的運動會或水運會，的確滿載了不少人的成長回憶，加上公園還設有多個足球場包括2個人造草地、1個天然草地及2個硬地場，同時設2個籃球場，還有一條長550米的緩跑徑、兒童遊樂場及狗公園等，連寵物都照顧到，所以公園經歷了幾代人都仍然非常熱鬧，生生不息。

地址：九龍九龍城延文禮士道13號

交通：

鄰近港鐵站：樂富、九龍塘

巴士：1、11K、10、113、11D、11K、75X、85、85A、85B、891、1A、2A、3B、5、5C、5D、6D、9、11、11B、11D、13D、14、15、16、17、21、24、26、27、28、42、61X、85X、93K、95、98C、101、106、107、111、116、203E、296C、297、796X、A22、E23

專線小巴：25M、39M