澳門美食節嚟啦　擦盡環球美食

香港人一向熱衷於尋找世界各地美食，所以除了香港美食節之外，一年一度的澳門美食節，也是一家大細出外旅遊兼開懷大嚼的好時機。今年「第19屆澳門美食節」由即日起至11月24日、一連十多天假澳門西灣湖廣場舉行，自認為食一族的你，又怎可以錯過呢！

環球美食 薈萃其中

今屆美食節以「慶祝回歸20年，世界美食在眼前」為主題，透過色彩奪目的積木構建出繽紛的美食世界。

由澳門餐飲業聯合商會主辦、澳門特別行政區政府旅遊局支持，及有多個單位協辦支持的澳門美食節將西灣湖上層劃分為5大美食街，有近140個美食攤位，讓大家可以一次過品嘗到中式酒樓經典、歐陸街頭美食、世界各地甜品大匯等多個主題美食，胃口小一點的掃幾檔已經要捧腹而回。此外，大家亦可流連在亞洲街的美食攤檔，藉機細味各種亞洲風味的特色小食。

今屆的亮點之一是「北海道村」，設於西灣湖下層，共設有21個美食攤位，食材全部源自北海道，大家不用搭飛機，也可以品嘗時令和食，包括炙燒雪場蟹、札幌拉麵、炭烤粟米、日式瑞士卷、各款地道海產、刺身及小食等，應有盡有！帶來置身於北海道街頭的錯覺，令人樂而忘返。

美食以外，現場特設多個有獎攤位遊戲，亦帶來一連串精彩節目表演，為美食節添上嘉年華的熱鬧氣氛。

電子支付 簡易方便

為了讓市民及旅客方便快捷地選購各款美食，大會在場內全面推行電子支付方式，包括銀聯電子錢包卡、銀聯雲閃付、銀聯卡、VISA卡、MasterCard和微信支付，今年更新增中銀「智慧付」、支付寶、Mpay澳門錢包和澳門通。每個美食攤位設有拍卡機，大家只需將其中一款卡直接拍卡便可消費，簡單一「嘟」一「掃」，美食即時到手。如沒持有上述的銀行卡或電子錢包，可於現場設置的「澳門通服務處」即場購買「澳門通」使用，服務處同時設有增值及退款服務，非常便捷。

會場交通：

大會為方便市民及旅客前往美食節會場，一如既往，於星期一至四的17:00-23:30及星期五至日的15:00-00:30在多個地點設置了4條免費穿梭巴士路線：

路線一：南灣國際銀行←-----→澳門美食節西灣湖廣場

路線二：黑沙環市場街（祐漢公園對面）←-----→澳門美食節西灣湖廣場

路線三：氹仔成都街（中央公園）←-----→澳門美食節西灣湖廣場

路線四：關閘廣場←-----→澳門美食節西灣湖廣場

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