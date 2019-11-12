EMMAS × 香港執業脊醫協會　攜手預防脊椎病年輕化

【特約報道】港人脊骨健康每況愈下，除了白領有頸椎問題外，不良生活習慣如坐姿不當及缺乏運動、書包過重及電子遊戲機、智能手機和平板電腦的普及，亦令患者出現年輕化趨勢。有見及此，EMMAS澳美斯與香港執業脊醫協會早前攜手合辦「親子護脊背多Fun」，透過護脊操、問答遊戲及分享揀枕頭床褥貼士，讓普羅大眾更關注脊骨健康。

【不良生活習慣 引發各種問題】

香港執業脊醫協會副主席兼註冊脊醫劉柏偉表示：「學童出現脊骨問題的主因是書包太重，導致身體時常向前傾，出現寒背問題。其實書包的正常重量應為體重的十分之一，但現時學生不時背上兩倍重的書包。其次，近年興起平板電腦與電子學習，令不少學生變成『低頭族』，頸部承受過多的壓力（低頭角度達60度，代表頸部負重約60磅）。而上班族每天長時間對着電腦工作，也容易因坐姿不正確，而令脊椎長期勞損，甚至引發各種問題。」

【慎選適合床褥 保持脊骨健康】

香港執業脊醫協會公共關係委員兼註冊脊醫吳政諺表示：「在有體態問題的幼稚園學生中，佔七成一人有寒背，其次較明顯的問題為『高低膊』。整體而言，本地學童出現脊骨問題情況加劇，由兩年前僅得兩成人有體態問題，大幅增加至今年的七成。曾見過最年輕的個案為一名6歲兒童，因為脊骨問題影響睡眠而求醫，學生亦應從小建立護脊習慣，如每45至50分鐘轉換一次姿勢。人的一生，大約會花三分之一時間在床上，所以選擇一張適合自己的床褥很重要。如果床褥無法因應身體的重量及弧度作出配合，令腰部懸空，脊骨及腰部肌肉未能得到適當承托，就好容易導致筋骨痠痛，愈睡愈累。」

【脊醫認證 床褥承托力充足又舒適】

澳洲A.H. Beard國際發展部總監David Jack表示：「EMMAS澳美斯是擁有百年製造床褥經驗的澳洲A.H. Beard於亞洲地區發展的品牌，以澳洲先進技術配合上乘物料和天然成分，製造一系列適合亞洲市場的優質床褥。從床褥的大小到舒適度和承托力，EMMAS與專業機構緊密合作，以確保達到最高標準。選擇床褥始終是個人決定，因為每個人的身形不同，對承托力和舒適度的要求也不同。我建議大家根據日常睡姿，至少花20分鐘在商店測試床褥。EMMAS床褥均獲得認證，可確保每一位顧客獲得正確的脊柱承托，但對舒適度的要求，則因個人喜好而異。」

【物理治療師和脊醫開發的產品】

Dentons是EMMAS的多年合作夥伴，在澳洲經營枕頭已有30多年的歷史。 Dentons與脊椎治療師緊密合作，開發出既舒適又實用的產品。它們具有多款不同類型的枕頭，以適合不同人的需要，並具有嚴格的質量控制流程。David Jack續說：「正如買鞋要測量雙腳，買枕頭也要考慮不同因素，皆因床褥的軟硬度、不同睡姿、體形等，都會影響枕頭的配置，大家選購時要注意。」

【床褥及枕頭 揀選小貼士】

當人平躺睡於床上，腰部與床褥的隙只能放進半隻手（不能放全隻），即表示現時床褥的承托力仍然足夠。至於習慣側睡者，當躺睡時若鼻樑與脊骨無法成一直綫、脊骨與腳部不能保持平行，便代表床褥可能失去承托力。枕頭方面，由於人的頸椎並不是筆直，而是有一個向前約30至40度的生理弧度，因此仰睡人士應選擇較薄的枕頭，並以承托力及彈性較強的太空棉枕頭為首選。如大家習慣側睡，枕頭的正確高度應是從耳朵到肩膀的高度，因此側睡人士的枕頭應較仰睡人士的為厚（大約1.5個拳頭位），以確保從側面看，頸椎、胸椎與腰椎都能成一直線。