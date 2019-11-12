三界五行：寒性體質　如何養生

冬天是進補的季節，但進補不等於峻補，胡亂進補或濫用大劑量的溫熱中藥（如高麗參、鹿茸、附子、當歸），等於亂投藥石，欲益反損，未見其利先見其害。另外，一方土養一方人，在多霧、濕冷的地區，食些麻辣東西禦寒祛濕，有必要。在和暖的南方，偶然食一餐，問題不大，但如果餐餐都「無辣不歡」，很容易食出禍的，這真的是「病從口入」。

中醫把人類體質分為寒性與熱性兩大類。「寒底」與「熱底」有明顯分別。寒性體質的人，臟腑陽氣不足，陰氣過剩，冬季的日子就不好過，手腳冰涼，怕冷，大便稀爛，小便頻繁，稍事運動或勞動就氣喘。口淡，早上起床洗漱容易作嘔。這種體質的人，冬天要穿和暖衣服，食有營養而又容易消化的食物，例如：雞蛋、牛奶、豆漿、紅棗、瘦肉汁、牛肉汁、雞湯，羊肉、牛腩、魚，暖胃的韮菜、茼蒿菜、洋葱、蒜頭。切忌冷飲，寒涼的雪梨、西瓜、白菜，少食為妙。

晚上睡覺前用溫水加兩片生薑泡腳。久坐覺得寒冷，飲杯熱阿華田、咖啡、奶茶、檸茶，然後走動、運動，直到感覺有暖意。冬天在陽光下做運動，坐着曬太陽，都是很養生的，紫外線可以殺菌，而且有利鈣質的吸收。

冬天要有充足睡眠，「食補不如睡補」，大自然中，兇猛的鱷魚和蛇，也懂得冬眠養生，龜是長壽動物，冬天喜歡曬太陽、睡懶覺。

方向宇