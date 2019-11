IB攻略：7個成功人士都有的習慣

筆者早兩星期前和家長的IB講座,發現原來IB家長和學生都對如何有效溫習非常有興趣,甚至想知更多溫習秘訣。筆者過往讀書的時候,閱讀過一些Self Help書籍,對筆者往後的人生和讀書都有莫大的幫助,今回和各位讀者分享其中一本筆者認為必讀的書籍。

《Stephen Covey:The 7 Habits of Highly Effective People》

這本書在全球銷售超過了3千萬本,不少名人和成功人士都極力推介。當中的7個習慣,分別是

Be Proactive

Begin with the end in mind

Put first things first

Think win/win

Seek first to understand, then to be understood

Synergize

Sharpen the saw

當然每個習慣都非常重要,如果就以讀書的角度,筆者認為頭3個習慣已經足夠,因為Habit 3-6是和別人工作時候需要運用的技能,然而Habit 7是深化已經學懂的技能。讀書多數是個人的活動,所以筆者今回主要集中分享首3個習慣。

Be Proactive意指學生如果希望得到成功,不應處於被動姿態,應該要主動尋求解決方法,主動是關鍵,因為Life doesn't happen to you。如要成績改進,就應該主動想辦法改善,不是抱怨,不是坐以待斃。其中一個最有效的方法就是主動向曾經的IB考試成功者借鑑,從中學習成功要缺。

Begin with the end in mind即是目標為本,為自己訂立清晰的目標,方向和執行方法。例如每天應該溫習哪些科目,做多少題過往考試題目練習等等。因為Stephen 相信每樣東西都是經過兩次的創造而成,第一次是從你的腦袋,第二次是Physical Reality。所以學生如要考到某科目的7分,記着,這是兩部曲,首先投資你的腦袋,繼而行動創造結果。

Put first things first簡的來說就是首要處理最重要的事情。這個說起來簡單,卻不是很多人知道自己應該優先處理甚麼,這亦都和每個人不同的價值觀有關。例如,學生A雖然很想在IB數學考到7分,但他對朋友的關係非常重視,而且不想Miss Out任何和朋友相聚的時間,就算IB考試就在明天了,就算犧牲考試成績,學生A很可能不好意思推掉朋友聚會,仍然赴會。如果學生對自己訂立的目標清晰而且確定,適當的時候,應該對不重要,不優先的事情說不。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣