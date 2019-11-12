征選遊：岩手久慈市　走進「地底」睇海女

日本海女，徒手潛水找海膽專家，岩手久慈市象徵，傳統上只在夏天下水，冬天卻原來可在「地底」找到她們。說的是日本唯一藏於地底的「久慈地下水族科學館」，它曾一度被311地震引發的海嘯摧毀，如今重開不但有魚睇，每逢周六日及假期，在其水槽更有海女潛水表演睇。

日本岩手縣久慈市，是日本小數適合存放天然石油的地方，1994年在其存放石油坑道中，竟開了日本首座藏於地底的「久慈地下水族科學館」，當年曾吸引130萬人次來參觀。可是它再隱密，也躲不過天災，在開幕同年遇上了日本311地震，它完全被地震引發的海嘯所摧毀，損失慘重。幸幾經努力，2016年4月它終修復並重新開放。現在久慈地下水族科學館入口，為改造成4層高的管理棟建築，但水族館真正入口其實在地下坑道中，坑道原為久慈國家石油儲備基地所有，現已改成石油文化館，有大量跟日本石油的資料情報可看。

不過「主菜」當然是在坑道盡頭的水族館，在入口附近，就有一個大水槽，槽內沒有甚麼魚，卻原來是「素潛」舞台，逢周末假日早上11:30為南部潛水員表演，穿的是當地海底工程人員潛水裝備，金屬頭盔非常笨重；下午1:30便是北限之海女表演，海女會穿上單薄的傳統藍衫白短褲下水，示範如徒手潛泳找海膽，還不時跟觀眾互動，在水族館看「人」表演，認真有趣。

地下水族館規模雖小，卻能集中呈現日本北三陸地區的海底世界，尤其重視人與水中生物的互動，除了可以摸海參、海星等潮澗帶生物，還可把手伸進特製的水槽中，給海魚餵魚糧；此外，你還可用手體驗小魚Spa，給小魚群啄吃你皮膚上的角質，癢癢的頗過癮。另外必看的，還有姿態萬千的水母，以及在海底隧道中看大海龜「龜吉」，話說311受災時，全館生物因停電而盡亡，唯一幸存的就只有牠，絕對是生命奇迹，令人鼓舞。

久慈地下水族科學館

地址：岩手縣久慈市侍濱町麦生1-43-7

營業時間：10:00am~4:00pm（4月至10月 9:00am~6:00pm）逢周一休館

門票：700日圓（約HK$50）