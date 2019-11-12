人氣插畫家Noritake加持　Eason治愈畫風個唱主題Tee

於日本擁有極高人氣的插畫家Noritake，最擅長透過簡單圓潤的黑色線條勾勒出不同表情的男女頭像，其可愛治愈畫風令他近年先後被Muji、New Balance及ZUCCa賞識邀請合作。是次連本地樂壇歌神陳奕迅Eason亦邀請這位炙手可熱的日本插畫家為其操刀設計一系列《FEAR AND DREAMS》演唱會主題Print Tee，灰色及白色款式於胸前印有由Noritake創作的Eason頭像，並分別用上反光及夜光物料製作，背部頭像圖案於大腦位置則分別寫上與「FEAR」及「DREAMS」相關的詞彙，設計有玩味之餘亦呼應到演唱會主題。

雖然演唱會12月9日先正式開鑼，但呢個由Noritake所設計的主題Print Tee系列就會由即日至11月15日（晚上23：59截止）於陳奕迅官方網站easonchan.net率先預售，並於演唱會開鑼日12月9日開始寄出，而演唱會舉行期間亦可以分別到上環Asterisk（日間）及紅館現場（晚間）購買，數量有限，售完即止，所以都係奉勸各位網上預購，可以早買早享受。