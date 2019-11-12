大健事：生薑驅寒保暖意

轉眼快踏入冬季，不少人都會在寒冷的冬天來杯暖暖的薑茶或薑湯，作驅寒暖身之用。薑除了可以驅寒暖身，還對身體很有益處，但大家又知不知道如何吃薑才能達到最佳效果呢？一於聽聽陳醫師的意見。

在中醫的角度，生薑本身味辛性溫，能夠擴張血管、加速血液迴圈、促使毛孔張開，因此人們吃過生薑後身體會有發熱之感。它能夠在帶走體內多餘淤熱的同時，還能去除體內的病菌、寒氣，使身體內環境恢復平衡。除了驅寒暖身外，生薑中還有一些可以起到良好保健作用。薑辣素類物質可以刺激胃粘膜，促進血液迴圈，振奮胃功能，達到健胃、止痛、發汗、解熱作用，還有抗氧化、清除自由基的功效，以及刺激心臟和心血管的作用，可以使人體血液流動加速、促進人體排汗、抑制頭皮發癢，強化髮根。

古人有云：「早上吃薑，勝過吃參湯；晚上吃薑，等於吃砒霜（早上吃薑有益，晚上吃薑有害）。」生薑含有揮發油、薑辣素、樹脂及澱粉等。薑能增強和加速血液迴圈，刺激胃液分泌，興奮腸胃，促進消化，還有抗菌作用。早上吃一點薑，對健康有利；但晚上吃的話，由於薑本來屬熱，會讓人上火，勞命傷身，所以不宜吃。此外，民間也有「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」的說法。由於秋天氣候乾燥、燥氣傷肺，加上再吃辛辣的生薑，更容易傷害肺部，加劇人體失水、乾燥。

於中醫角度，有四類人特別適合吃薑，第一類是體質偏寒的人。體質偏寒者通常會有怕冷、手足發涼、吃冷食後易腹瀉等症狀。由於生薑屬於溫性食物，有驅寒的作用，所以適合體質偏寒的人群；第二類是胃寒的人，胃寒者如有喜熱飲、幹嘔清水等症狀的人食用生薑比較合適。尤其是夏天，人們經常吃冷飲和涼性的水果，導致胃寒的情況，這時候飲用一些生薑水，就可達到驅寒養胃的效果；第三類是食欲不振的人，俗話說：「飯不香，吃生薑。」當吃飯不香或飯量減少時，可以吃上幾片薑或者在菜裏放上一點嫩薑，可以幫助促進食欲；而第四類則是風寒感冒患者，薑在受寒的情況下作為食療應用。如果在外面淋了雨或受了風寒，回到家喝上一碗熱呼呼薑湯，身體就會有所改善。生薑可以有發散風寒的作用，對於預防風寒感冒也起到很好的作用，特別適合風寒感冒咳嗽咳痰的症狀調理。

有些人吃薑會先去皮，但陳醫師指出是沒有必要的。生薑的外皮性味辛涼，有利尿消腫之功效，適用於小便不利，水腫等症。薑皮可配合冬瓜皮、桑白皮等同用。一般用量為五分至一錢五分，煎服。如果吃薑的時候，將生薑的外皮削去，不但降低生薑的功效，還可能使生薑的利用率大幅度減少。

薑配以下四種食物最有益：

1.生薑 + 大棗

神經衰弱主要是氣血不足引起的心脾失養，紅棗和生薑在一起泡水喝，加上紅糖中和，做成生薑大棗紅糖水，去風寒，補氣益血，還有預防感冒和保健的作用。

2.生薑 + 檸檬

生薑檸檬水，夏天補氣美容必備！它是利用生薑中，屬於酚類化合物，可刺激消化道，來達到幫助排出宿便，排毒養顏，生薑檸檬水具有緩解便秘，還能刺激胃腸道蠕動，加速代謝。

3.生薑 + 牛奶

薑與奶的結合，我們也可叫薑撞奶，薑撞奶有散寒，和胃，止嘔的功效，對虛寒性胃痛，反胃，噯氣反酸等腸胃不適有很好的調節作用。

4.生薑 + 蜂蜜

排毒養顏，減肥瘦身的生薑蜂蜜水，蜂蜜具有潤腸和減肥瘦身的效果，而生薑能刺激血液迴圈，能使人體溫暖，兩者結合，提高脂肪的燃燒率，還能排毒養顏，讓體內新陳代謝保持活躍。