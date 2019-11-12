本日日本：相隔26年！《多啦A夢》漫畫出第0期

話說藤子F不二雄於1996年仙遊，他的名作《多啦A夢》漫畫單行本（小學館，飄蟲漫畫系列）於同年推出第45期後，亦已告一段落。但估唔到相隔23年後，該系列竟然有新作推出！話說為紀念《多》50周年，飄蟲漫畫將於12月1日推出《多》的第0期！你肯定會問，書內有啲乜內容呢？話說當初《多啦A夢》分別於小學館旗下《Yoiko》、《幼稚園》、《小學一年生》、《小學二年生》、《小學三年生》及《小學四年生》6本雜誌的1970年1月號連載第1話，因應不同雜誌的讀者，藤子一共畫了6個不同版本，而《多》的漫畫單行本第1期只收錄了經加筆及修正的《小學四年生》版本，而呢本第0期則會一口氣原汁原味收錄了6個版本，讓粉絲可以比較箇中的差別！

另外，書內亦同時將《多啦A夢》被喻為「傳說的預告頁」包含其中—話說藤子於《多》預告截稿前仍未有主角的確實諗法，於是便以「出來了」遮蔽了多啦A夢的模樣！而且第0期亦有藤子繪畫、首次於飄蟲漫畫系列中收錄的紀錄式漫畫「多啦A夢誕生」，令大家對這套家傳戶曉的人氣漫畫有更深的認識。而負責此書的編輯德山雅記話，睇呢本書可以見到多啦A夢無論係尾巴、似貓嘅走路模樣及使用道具的方式，都跟現在的設定有出入，大家不妨留意啦！此書售700日圓。