生活夜校：車廠大戰　鬥車快定鬥威水？

如果你是車迷的話，一定有留意今星期四(11月14日)上映的新片《極速傳奇：福特決戰法拉利》，將兩大車廠於六十年代鬥個你死我活的真實故事改編成電影，還找來蝙蝠俠基斯頓比爾及拍《叛諜追擊》系列拍到大紅的麥迪文來主演，導演是執導《盧根》的占士曼高，被外娛力吹有機會入圍奧斯卡，講到那麼勁，到底故事講甚麼？

原來故事嘅講賽車鬥快，亦講兩個車廠在車壇鬥威水，舞台是六十年代，麥迪文飾演的美國著名車手Carroll Shelby，離開賽車界後，投身汽車設計，受命為福特打造革命性跑車，他向車廠推薦很優秀但亦最桀驁難馴的英國車手Ken Miles(基斯頓比爾飾)合作，兩人雖然面對種種困難，但目標是在1966年法國「勒芒24小時耐力賽」中挑戰連續多年雄霸冠軍寶座的法拉利車隊，到底兩人能否成功，成為一代車壇傳記？觀眾除了欣賞到緊張刺激的賽車場面，亦可了解到兩大車廠當年鬥法的真實故事，無論你是不是福特或法拉利的車迷，都同樣有吸引力。

現實中的法國「勒芒24小時耐力賽」是歷史最悠久的汽車耐力賽，1923年首次舉辦，之後每年6月都會在法國勒芒（Le Mans）舉行，一直是賽車界三大盛事之一。比賽需要賽車及車手在24小時內，跑出最多圈數，非常考驗賽車的耐用性、車速及馬力，亦同時挑戰車手體能極限。參賽的車手會以兩人一組，每兩小時輪流替補，難怪片中麥迪文會邀請基斯頓比爾合作。