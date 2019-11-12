【深夜字聊】親熱過後皮膚敏感　原來同佢有關……

Q：本人二十多歲，在多個月前跟男友發生性關係，是我們的第一次，之後都有做安全措施也很順利，直至上星期親熱，我為男友進行口舌服務，他沒有戴套，結果忍不住發射了，我立即吐出，因為太噁心了，精液沾到了嘴唇周圍和下巴，我用清水沖洗過，但不到幾分鐘開始覺得從下巴到兩邊臉龐都紅了和乾燥，等了半小時仍維持不散，由於本人有皮膚敏感和輕微濕疹，於是不嘗試服用抗敏感藥物，過了一個小時那些紅疹才消失。請問真的有精液過敏這回事嗎？假如日後交歡不戴套，下陰會不會敏感？

害怕的女子

A：精液過敏的確是存在的，一來個案為數不多，二來因為大多數情況輕微，敏感症狀會自行或於服藥後消褪，求醫數字不多，所以此症不太受到注意。

精液的成分包含水分、動物性蛋白質、果糖、核酸、維他命C、鋅及其他物質等。對於一般人來說，精液只不過是幾毫升的體液，縱使接觸到皮膚表面亦無傷大雅，但對於過敏體質患者來說，精液卻有機會變成了一種致敏原，它所含有的動物性蛋白質，會令到患者於接觸或吞服後，出現類似吃了不對肉類或者塗錯了護膚產品的敏感症狀。不過，也不是所有皮膚敏感患者都會對精液敏感。因為有些患者只對某種特定的動物性蛋白質過敏，精液含有多種蛋白質，若患者沒有對該些蛋白質過敏，便不會有皮膚敏感反應。

是次情況明顯是皮膚敏感，如果你肯定當時沒有接觸到其他的致敏原，那就甚大機會是對精液敏感了。當有致敏原觸及到皮膚，由於快速滲透，單靠用清水沖洗只能減輕突發症狀，最終還是需要內服藥物或外用藥膏去緩解不適。

至於陰部會否因接觸精液而敏感，現刻只能推斷說機會甚高，暫未能百分之百難以確定。建議你盡量避免被精液沾到頭、臉、頸等儀容部位，發生性行為使用安全套。若想與對方進行無套性行為，例如改為服用避孕藥、或有生育打算等，屆時便需前往求醫，了解過敏情況及潛在風險，能否透過事前事後服用藥物去解決精液敏感的煩惱。

李偉儀