工業風裝潢　塑造型格居所

工業風，是近年大熱的家居裝潢風格，然而配搭不宜則會顯得過於堆砌及冰冷。今次介紹的單位，以粗糙自然的水泥面建材，搭配粗獷硬朗鐵器，並糅合懷舊、歐陸元素，以及不同材質，營造出硬朗而不失舒適感的氛圍，設計出別樹一格的工業風居室。

【運用特色建材】

屋主是一對新婚夫婦，同樣鍾情懷舊工業的設計風格，故居室以此為設計重心。Pixel Interior Design設計師David於客廳裝設由黑色木板製成的「工字鐵」架配射燈，而飯廳則用上一盞仿鎢絲燈泡吊燈，讓廳堂光線充足之餘，亦處處散發懷舊工業風。

單位的客飯廳間隔以前後排列而成，右側是廚房， 為了更切合屋主的日常需要，居室在空間上巧妙地有不同的變法，例如將廚房改為開放式，以中島吧枱作空間分隔，吧枱設計與全屋氛圍連貫，在此既可讓屋主招待親朋好友， 亦能塑造恍如咖啡室的環境。為免烹調時的油煙味湧出來，設計師於中島吧枱和連貫道，加設以黑色木器製成的框架趟窗及趟門，設計輕巧，亦能貫徹全屋主題。

【客房匠心設計】

房間方面，無論是主人房或是兩間客房，都以功能性為主，先說主人房，其鋪設地台作儲物之用，而地台延伸至窗台位置，盡用室內每一寸空間；睡床旁邊設有一個入牆式衣櫃，以黑色木框襯磨沙面，型格之餘亦可遮掩櫃內的雜物。由於屋主喜歡宴客，加上女戶主的家人不時會到訪留宿，故設計師精心地於兩間客房設置變化靈活的趟門，閒時將兩房趟門打開，即形成一個空間，當有客人到訪時，即可關上趟門變成兩間獨立的睡房。

單位資料

屋苑：灝景灣

面積：700平方呎

間隔：三房兩廳

裝修費：約HK$73萬