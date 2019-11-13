首間米芝蓮星廚監製鮑魚主題輕食餐廳

【特約報道】尚鮑（REIGN）首間以南非鮑魚為主題的「REIGN The Abalone House」現已進駐尖沙咀K11 MUSEA。所有菜色均由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati設計，菜色包括南非鮑魚龍蝦骨膠原、南非慢煮鮑魚天使麵、南非鮑魚龍蝦湯飯、鮑魚黑麥千層配白松露醬、燕窩椰骨膠原意式雪糕等，都是坊間鮮見的配搭。

用料方面就更為講究，REIGN採用的南非養殖鮑魚，為世界自然基金會《海鮮選擇指引》中「建議」類別的海鮮。其養殖場位於南非南部純淨無污染的沃克灣水域（Walker Bay），以純天然方式養殖及天然海藻餵飼。鮮鮑經清洗後原隻放入真空慢煮袋，加以低溫長時間烹調將原汁原味鎖住，完全保留鮑魚骨膠原精華，不含防腐劑及味精。魚子醬則選用俄羅斯鱘魚（Russian Sturgeon）所產的Premium Osetra 魚子醬，以傳統薄鹽（Malossol）處理，令魚子醬的鮮味更為突出。REIGN推出的意式雪糕及雪葩更用上矝貴的燕窩，美味又滋補養顏，為整餐劃上完美句號。

店內設有零售區，售賣多款即食鮑魚禮盒，包括南非鮑魚、南非野生鮑魚及新西蘭野生黑金剛鮑魚，配以畢加索、莫奈及梵高經典名畫為主題的珍藏木盒，結合藝術與美食，營造出充滿藝術感的舒適空間。

REIGN THE ABALONE HOUSE

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖

營業時間：上午11時至晚上9時

訂座查詢： 3468 5188