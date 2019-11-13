順風快遞：歐亞紐都有搞作

冬日歐洲，當然要去湊熱鬧逛聖誕市集或看雪景，米蘭來回經濟客艙票價只是HK$4,180起，好吸引呢！（互聯網）

臨近年尾，又是旅遊旺季，優惠也特別多！今次介紹的歐洲、亞洲及新西蘭都有優惠及新動向，睇睇大家啱唔啱用啦！

阿聯酋航空 飛歐洲HK$4,180起

冬日多長假期，唔少朋友都會選飛，湊熱鬧去聖誕市集或過白色聖誕！阿聯酋航空即日至11月19日推出歐洲多個航點優惠，出發日期為即日至2020年5月31日，地點則有潮流尖端的米蘭、港人最愛的倫敦和球迷最愛的馬德里及慕尼黑等，來回經濟客艙票價的米蘭為HK$4,180起、慕尼黑的商務艙亦只是HK$22,684起，大家快Ｄ考慮一下吧！

新西蘭航空 奧克蘭HK$4,000起

唔想凍冰冰，不如南下到新西蘭！即日預訂新西蘭航空，只要於2019年12月24日至2020年1月2日、1月27日至4月2日、4月11日至7月6日、8月10日至12月9日出發，奧克蘭、基督城及威靈頓，來回經濟客艙票價為HK$4,000，而旅遊勝地昆斯敦則為HK$6,000起。想過溫暖的聖誕，或看純淨美景的朋友，不要錯過呢！

越捷航空 直航峴港

越捷航空將於12月12日開辦每日香港至峴港航線，向國際推廣越南這個「最宜居的城市」。然而，香港至峴港的航程只是1小時45分鐘，於香港起飛時間為下午5:20，而回程航班於中午12:45從峴港出發，單程機票HK$414起。想要快閃旅遊，又想要平靚正新鮮感的，這個介紹不錯吧！