三界五行：寒性體質　要徹底改善

寒性體質分兩大類，一是「內寒」，另一是「外寒」。後者較易對付，因為「寒」的根源來自體外。

夏天長期處於溫度低的環境而又沒注意保持正常體溫，例如空調太凍，卻不穿較厚衣服；寒冬「抵冷貪瀟湘」，衣着單薄，把肩、背、胸、手肘、膝蓋、大腿長時間暴露在低溫中。人的正常氣溫是攝氏36至37度左右，氣溫低於體溫，人體就要損耗熱能去抵禦寒氣，以中醫學理論而言，個人體內的熱能就是「陽氣」，體外的低溫就是「陰氣」，「陽氣」虧損，就會被「寒邪」所侵，如果再加上寒風侵襲，「風邪」加上「寒邪」，就是「風寒」，輕則手腳冰涼、鼻流清涕、小便頻繁、口淡、頭暈、精神難集中、四肢乏力，這些都是「低溫症」的徵狀，如果不及時改善保暖，會有生命危險。人體溫度低於攝氏35度，就是「低溫症」，低於攝氏32度，心、肺、腦壞死，很難救治。

必須提醒獨居長者以及家有長者的，如果長者本身已經屬於「寒性體質」，再加上天氣寒冷，不注意穿衣保暖和增加飲食營養補充，一旦出現問題，老人家就雪上加霜，辛苦了。

「內寒」的寒性體質，要徹底改善，最好趁現在初冬時候，請有經驗的中醫「望聞問切」，找出「寒從何來」，對症下藥，食幾劑中藥，調理體質，為冬天進補打好底子，日子才好過。

方向宇