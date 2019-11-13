阿森一族　鬼馬街頭聯乘

今個秋冬，:CHOCOOLATE與The Simpsons推出一系列趣味潮流單品。系列以最愛搗蛋的哥哥Bart為主軸貫穿整個系列，亦加入阿森一家的成員。（互聯網）

美國卡通The Simpsons《阿森一族》向來有不少忠粉，今個秋冬，:CHOCOOLATE與The Simpsons推出一系列趣味潮流單品。系列以最愛搗蛋的哥哥Bart為主軸貫穿整個系列，亦加入阿森一家的成員。系列單品以:CHOCOOLATE慣用色調黑白灰為主，當然還少不了The Simpsons標誌性的黃色。

當中最具代表性的單品是The Simpsons全家福絨毛圖案圓領衞衣，充滿玩味又具設計感。其他單品包括Bart撞色Box Print大頭連帽衞衣、Bart車花Pocket圓領衞衣、Bart和Homer兩父子搞怪印花圖案圓領衞衣，完美演繹了阿森一族的趣味形象，絕對是粉絲們必買單品。配飾小物方面，系列推出了兩款特別設計的飾物，以父親Homer最愛的冬甩為設計的小物袋及The Simpsons一家All-over Print印花圖案的小巧PVC帆布袋，實用又不失玩味。