今晚食乜：天氣涼涼哋　整個冬蔭功煮蜆暖身

金不換青胡椒蜆煲：冬蔭功湯和青胡椒的香氣，配上鮮嫩的蜆肉，散發辛香。（莫文俊攝）

秋冬時來點辛辣的味道，暖身又開胃，金鐘一間高級泰菜負責人Pearl就教大家炮製一道金不換青胡椒蜆煲。這個蜆煲選用冬蔭功湯底，除了常見的泰國香料外，還特地加入了赤米蝦殼。「炒香的赤米蝦殼能添加湯底的鮮甜滋味。」放入已吐沙的蜆再加香茅和鮮青胡椒等來煮，只要一看到蜆煮至開口便要熄火，這樣就保證肉嫩唔老。輕呷一口湯汁再吃蜆肉，鮮嫩而帶辛香，相當開胃。

材料：

赤米蝦殼 500克

南薑 55克

香茅 110克

泰國檸檬葉 7克

芫荽莖 30克

葱 65克

水 2升

檸檬汁 250毫升

魚露 200克

雞 粉45克

糖 160克

蜆 12隻

鮮青胡椒 15克

金不換 5克

辣椒絲 少許

做法：

1.50克南薑、100克香茅、青檸葉、50乾葱、芫荽莖攪碎；炒香蝦殼後，倒入水和攪碎香料、檸檬汁、魚露、雞粉和糖煮滾，隔渣成冬蔭湯。

2.蜆浸水一會至吐沙，瀝乾水備用。

3.煮熱冬蔭功湯，放入120克香茅、鮮青胡椒、5克南薑煮熱，放入蜆煮至開口，下葱、金不換略煮一會，上桌後放加辣椒絲伴碟即成。