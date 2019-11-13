日系潮牌　出戰澳門大賽車

EVISU的88號Mercedes-AMG GT3戰車車身採用具代表性的海鷗標誌、佛頭圖案設計，車頭及車尾部分則印有日本「龍紋」圖案。（互聯網）

第66屆澳門格蘭披治大賽車將於11月14日至17日舉行，今屆日系街頭潮牌EVISU更首度出戰賽事，與Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing車隊攜手合作。品牌邀請比利時年輕車手Alessio Picariello，駕駛品牌冠名贊助的88號Mercedes - AMG GT3戰車參賽。

戰車車身採用象徵EVISU的海鷗標誌、佛頭圖案設計，車頭及車尾部分則印有日本「龍紋」圖案。「龍紋」在日本傳統寓意好運、自由和無畏，進一步凸顯品牌理念及個性。品牌亦同時支持Prema德利賽車的3位車手參加三級方程式賽，品牌的海鷗標誌會以電光藍色飾於引擎蓋上，側箱則綴以亮眼的EVISU字句。

此外，品牌更特別為今次賽事推出一系列賽道限量版系列產品，包括特別設計的EVISU車花賽車模型、限量Racing Tee及兩款賽道Tee。此系列將會在澳門格蘭披治大賽中公開發售，品牌粉絲及一眾車迷都可親身來到車隊的銷售攤位掃貨。