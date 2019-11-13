自製德國蝴蝶包　鹹香配啤酒一流

想到德國名物，除了豬手和香腸，第三位應是Bavarian Pretzels（俗稱蝴蝶包），IG@jernejkitchen就教大家在家炮製這款德國美食。麵粉和乾酵母拌勻後，加水搓勻再落其他材料，如果你選用新鮮酵母，使用的水溫最好在攝氏35度左右，好讓麵糰發酵。加入牛油揉搓時也不要太用力，以免麵糰出油。

將麵糰分成8小份後，將之搓成超長條，再拿起兩端交叉打結，並將尾站黏在麵糰的兩邊便完成，之後放室溫及冰箱雪至結實，就可放在梳打水內浸泡，浸泡時最好將表面向下，烤焗時效果更佳。放入焗盤後，輕輕灑上芝麻或椒鹽添味，在最厚一邊𠝹一刀，以免烤焗時整個麵包四分五裂。

看似結實而脆口的蝴蝶包，其實可輕易撕開，內裏的質感相當鬆軟，無論用來蘸醬或配啤酒都一樣咁好食。

材料：

中筋麵粉 360克

高筋麵粉 140克

乾酵母 1茶匙

黃糖 1湯匙

水 260毫升

室溫牛油 1湯匙

鹽 1湯匙

芝麻2湯匙或椒鹽 少許

其他材料：

水 500毫升

食用梳打粉 75克

做法：

1.高筋麵粉、中筋麵粉、黃糖和乾酵母拌勻，加水拌勻，搓成麵糰。

2.加入鹽、牛油再搓，蓋上保鮮紙待50分鐘發酵。

3.麵糰分成8份，每份搓成長條狀，並綁成蝴蝶狀。

4.麵糰放在室溫下待25分鐘，再放入冰箱冷藏20分鐘。

5.將其他材料中的水和食用梳打粉拌勻，取出雪過的麵糰浸入其中1分鐘。

6.麵糰放在焗盤上，灑芝麻或椒鹽，在表面輕𠝹一刀後，先以攝氏230度焗10分鐘。

7.之後調底至攝氏210度，再焗10至2分鐘即成。