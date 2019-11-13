生活夜校：為拿破崙掌廚嘅神級御廚

泡芙在法國可以說是非常受歡迎的甜點之一，有說其歷史可以追溯至16世紀的意大利，據說由當時的意籍法國王后Catherine de'Medicis引入法國，並炮製出多個版本，自此，泡芙不但成為法國人最引以自豪的經典糕點，更曾被票選為國民最愛的甜食呢！

而修女泡芙Religieuse之所以，有說是由19世紀的法國著名甜點大師Marie-Antoine Carême所創，他不但為泡芙加入各種口味及在中間空心位置加入餡料，還將兩個不同大小的泡芙疊起來以增加立體及視覺效果，外層則以白色忌廉醬作點綴。由於泡芙中間的白色忌廉醬及泡芙頂的白色裝飾，像極了當時地位備受尊崇的修女造型，自此，這款獨持造型的甜點便命名為修女泡芙。

Marie-Antoine Carême更被法國飲食界譽為神級名廚，亦是19世紀著名的皇室御用大廚。他不但創作多款經典糕餅甜點，更憑藉精湛廚藝，為國王拿破崙掌廚，成為貴族皇室喜愛的大廚。他還擅長將藝術元素融入美食之中，其中由其設計的甜點，除以美味見稱外，造型亦美如藝術作品，如經典的修女泡芙，故有美食界「廚師之王」及「古典烹飪創始者」的美譽。