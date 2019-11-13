評酒專家Robert Parker曾這樣說過：「如果只可以喝最後一瓶酒，Guigal的Côte-Rôtie La Mouline會是我的不二之選。」事實上被譽為「隆河酒王」的Guigal酒廠歷年來就有22款酒獲Robert Parker評為100分，2002年再憑用教皇新堡酒區（Châteauneuf-du-Pape）葡萄所釀製的佳釀，奪得Wine Spectator百大葡萄酒冠軍，自此之後Guigal聲譽更隆，連國際巨星Celine Dion也是其酒迷。

成立於 1946 年的Domaine E. Guigal是法國隆河丘（Rhone Valley）羅第丘（Côte-Rôtie）產區最享負盛名的酒莊，雖然歷史不算悠久，但知名度卻可媲美波爾多的拉菲酒莊（Château Lafite Rothschild）。酒廠的始創人Etienne Guigal出身貧苦，成立酒廠之後他的兒子Marcel也親力親為，每朝天未光就開始釀酒工作， 以La Turque、La Mouline以及La Landonne 3款「LaLaLa」單一葡萄園頂級酒最為人稱頌，每年只生產400至800箱非常珍貴。

上月在美國紐約舉行的一場拍賣會中，Côte-Rôtie, La Mouline 1978 Guigal就以2.48萬美元（HK$19.344萬）成交，La Mouline以平均樹齡80年的老葡萄藤釀成，口感順滑如絲綢，散發着李子布丁、燒烤咖啡豆、黑櫻桃果醬的馥郁香氣，深受全球酒藏家歡迎。

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Côte-Rôtie, La Mouline 1978 Guigal主要用西拉（Syrah）與維歐尼（Viognier）兩種葡萄釀造，酒色深邃透徹，酒味芳醇散發覆盆子、香料和香草的氣味。（互聯網）

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Côte-Rôtie是Rhone Valley最北端的葡萄酒法定產區，土壤為花崗岩、黏土和沙地，由於大部分葡萄園都位於陡峭的斜坡上，所以梯田種植是這兒的最大特色。（互聯網）

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創辦人的兒子Marcel Guigal獲法國政府頒予榮譽勛位勳章，是平民所能獲得的最高榮譽。（互聯網）