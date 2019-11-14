姚望四方：導遊領隊灣區新機遇

今年9月，港澳導遊及領隊可申請珠海橫琴新區的牌照，首批港澳導遊在十一黃金周正式上崗。執業證獲批之後，領隊或導遊需要參加橫琴新區旅遊主管部門統一組織的崗前培訓及認證，培訓時間不少於3個工作日。首批收到1,534份申請，30%為香港導遊及領隊，其餘70%為澳門人。參加培訓班可獲3,000元人民幣補貼，若累計在當地執業滿30日，可獲2萬元人民幣獎勵，計劃頗為吸引。

坊間有人認為，橫琴開放港澳導遊領隊執業，是因應《逃犯條例》修訂風波對旅遊業從業員生計影響所做的支援政策。筆者認為，即使未有近期的社會風波，未來港澳與內地大灣區之間在商業、就業、置業的關係將愈來愈密切，導遊領隊在橫琴執業只不過是其中一個較實際的試點。其實早在幾年前，CEPA協議已經放寬香港永久性居民中的中國公民參加內地導遊的資格考試，《廣東協議》訂明，香港服務提供者在廣東提供導遊服務，可享國民待遇。但據前線業者反映，由於考試系統不同，香港人能夠通過內地導遊資格考試的難度頗大。此次橫琴新區的認證形式以現場測試為主，重點考察旅遊政策法規、橫琴概況包括主要景區景點講解，以及導遊應變能力，相對較易。取得證書後經橫琴新區內的旅行社訂立勞動合約，就可以工作。橫琴模式簡化了考試程序，以實用技能為主，更加靈活及符合港澳業者的實際情況。

筆者認為，橫琴新區放寬執業，還有其他引入旅遊人才的考慮。粵港澳大灣區中旅遊業發展其中重點是一程多站旅遊（即海外旅客可一次行程遊覽粵港澳三地），橫琴要發展成旅遊島，一定要借助港、澳的海外遊客優勢，將橫琴納入成為一程多站的恒常旅遊線路，高質量的旅遊行業人才，也是橫琴招徠的方向之一。

橫琴只是一個試點的開始，如果成功，這種模式將有助推廣到整個大灣區，大灣區內其他城市亦和橫琴一樣，希望通過旅遊業發展經濟，提升知名度。對於香港業界來說，如導遊領隊擴大可以到內地執業，旅行社廣東省團也可直接由香港的員工帶隊，在保證質素的情況下又可增加香港同事收入，當然是好事。

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員