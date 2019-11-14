一舉兩「德」　薄紙鋼工藝

作為薄紙鋼眼鏡設計開山祖師的德國眼鏡品牌ic！berlin，創立以來一直發揮無窮創意，利用精準切割工藝打造出無數話題之作。今季品牌更與同樣來自德國的家具設計師Sebastian Herkner聯手推出全新Studio Sebastian Herkner系列，此系列更是於家具設計領域獲獎無數的Sebastian Herkner首度涉足生活及時裝界別的跨刀聯名合作。

Studio Sebastian Herkner x ic！berlin聯名眼鏡系列共有4款全新型號推出，當中光學眼鏡及太陽眼鏡分別有2款，並各有3種配色，眼鏡型號均是以德國首都柏林著名地標及建築物命名，當中Dahlem及Hansa為光學眼鏡款式，Avus及Bellevue為太陽眼鏡款式，設計分別於鏡框綴上金屬飾面及加上10mm金屬鏡腳，加強其頂級奢華質感，同時亦有運用醋酸纖維板材配合ic！berlin獨有無螺絲無彈弓的鉸鏈及薄紙鋼金屬鏡臂，將多種不同質感物料巧妙配搭營成鮮明對比效果，彰顯兩個品牌對工藝及創新科技的熱切追求。