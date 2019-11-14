三界五行：陰陽虛實　不可亂來

身體虛弱，在中醫而言，有陰虛與陽虛之分，陰虛則火旺，這種火，不是真火，而是俗語所講的假火、虛火，情緒不安，容易衝動，失眠健忘，宜食滋陰降火、固本培元的中藥或保健湯水。陽虛有很多種，最常見是脾陽虛和腎陽虛，由於體內缺乏陽氣，怕冷，胃口欠佳，消化不良，容易疲倦，臉色難有紅潤，做事沒有衝勁。

有些人喜歡自己買些中成藥服食，或者用中草藥煲湯、浸酒，可以，但大前提是先請教中醫師，由他們提出補益建議。切勿自己擅作主張，否則，本來是陰虛，用錯助陽補火的藥，陰愈虛，火愈盛，補到流鼻血、大便出血，甚至傷及心、肝、脾胃，那就麻煩。相反，本來是陽虛，用錯滋陰補腎的藥，脾胃愈虛，消化不良，脾土不強，腎水不活，這就是「陰差陽錯」，會惹出很多徵狀。

另外，無論陰虛或陽虛，即使看過中醫師，食過中醫師處方中藥，也不能貿貿然狂補、峻補，欲速不達，中醫這個「中」字，除了是中華醫學之外，也包涵中庸的「中」，執中的「中」，中間落墨的「中」，更重要的是，以五行而論，「中」代表脾胃，不論治病還是療養調理，脾胃都是最重要的，「有胃者生」，脾胃消化好、吸收好，才有生機，身體才會好起來，才能追求健康長壽。且看中醫的重要方劑：「補中益氣丸」、「附桂理中丸」，就知道進補之前先調理脾胃的重要了。

方向宇