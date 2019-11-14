如何提升Form 1仔自主學習能力？

不少中學會逢暑假期間，為中一新生安排升中生活體驗活動，透過中一團隊歷奇訓練、中英數銜接課程等，讓他們初步熟習校園生活、與新同學建立關係等，讓他們盡快適應中學生活。中學強調自主學習，如何提升這方面的能力？

【訂立SMART目標】

仁濟醫院林百欣中學曹達明校長認為，初中開始，學生需要學習目標管理，讓他們懂得如何訂立「SMART（醒目）」的目標，以助他們更有效地學習。「SMART」是由5個英文字的字首所組成，S指Specific（明確），M指Measurable（可量度），A指Attainable（可實現），R指Relevant（務實）和T指Time-based（有時限）。

【達成目標要靠PIE】

而「PIE」則是一個達成目標的方法，其內容和次序為計劃（Planning）、執行（Implementation）及檢討（Evaluation）。在實踐的過程中，若檢視到任何異常情況，需再修訂計劃，以達成目標。以制訂學習形式為例，學生先寫下預期結果，並設定執行的日程。之後檢視實際成果與預期結果之間的差距，找到落差原因。了解到自己的學習偏好後，重新調整學習形式。執行一段時間後，判斷自己有何長短處，之後再思考下個學習目標。

曹校長表示，藉着以上兩個目標管理的方法，協助學生更清晰訂定學習目標和方向。有初中家長向他反映，子女的學習態度與小學時截然不同，如主動性增加，能適應初中學習環境及考測制度。