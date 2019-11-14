靈敢侶情：忍到最後　狠狠還擊

數年前，聽過這樣的一個故事︰女人48歲，突然離家，還透過律師跟丈夫提出離婚。

丈夫一臉晴天霹靂，對朋友訴說已有十幾年沒碰太太，但他作為男人都忍，太太卻如此無情。

朋友圈中頓時流言四起，有人猜這女人有外遇，有人說這女人有情緒病。總之，丈夫才是受害者。

丈夫心痛孩子，才入大學，但待到畢業那天，已不能一家人齊齊整整地慶祝。

終於，太太突然發出一張照片，眾人立即收口，繼而將槍頭轉向本來是受害者的丈夫。

那是一張親密照片：丈夫坐着，頭微傾，倚着一個陌生女人。陌生女人笑得很甜，手握着丈夫的手。照片很舊了，早已發黃，裏頭的兩個主角，約廿多歲。從丈夫的眼鏡看來，這照片的拍攝時間，正是結婚後的數年。

當眾人都問太太：「這照片不就是結婚數年後？」「原來他有外遇？」

太太的話不多，就只說：「當日為了剛出生的孩子，我忍。」

丈夫如夢初醒。

以為丈夫會知錯吧？他卻反指太太狠心，還問她：「我都老了！當日你可以忍，怎麼今天就不忍？」

朋友圈內的人紛紛離群，不知道是看完戲離場，還是選擇站在太太那邊。

聽過故事後，我說：「太太不是狠心，她只是狠。心，忍了這麼多年，早就死了。」

正所謂物極必反，人走到最脆弱時，距離堅强愈近。丈夫偏要在孩子出生後傷盡太太的心肺，那就別怪今天被夭心夭肺。

不顧後果，自作自受，公平不過。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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