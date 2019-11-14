V50s ThinQ　雙屏「摺」戰

LG早於今年初推出偽摺芒機V50 ThinQ，手機加裝第2邊屏幕後就有雙屏幕效果，只不過副屏尺寸較細，配件又過重，視野不足之餘又頭重腳輕。變種V50s ThinQ正視這個問題，正副屏幕變到一樣大，副屏亦變薄有助改善手感。手機現於韓國、歐洲和北美市場上市，全部以連副屏的套裝形式發售。據知港行推出無期，目前只有水貨到港，先達三禾電氣是其中之一，賣的更是5G版本。

使用上，V50s ThinQ把手機「攝」入副屏保護套就能啟動副屏幕，兩邊同有6.4吋，用戶可以選擇雙屏一同顯示同一內容，也可以分開屏幕處理不同Apps，例如一面睇片一面檢查電郵，又或一邊屏幕取景，另一邊開相簿作比較。部分應用如打機，其中一面更可變成控制搖桿，變身後激似手提遊戲機，打機好爽！較為可惜的是屏幕之間有一條粗邊框，睇片會較為礙眼，而且屏幕色溫有少許差別，未夠統一。

特別一提，副屏外還特設有一個Alway-On Display，作以顯示日期時間等資訊，變相多一個屏幕使用，以6千蚊售價來說，抵玩啦！

制式︰LTE、5G

處理器︰Qualcomm Snapdragon 855八核心2.8GHz

記憶體︰8GB RAM+256GB ROM,支援microSD

屏幕︰（手機） 6.4吋OLED （2,340×1,080解像度）、（配件） 6.4吋OLED（2,340×1,080解像度）

鏡頭︰（前置）32MP、（機背）12MP+13MP

對外連接︰USB Type-C、Wi-Fi、藍牙

電池容量︰4,000mAh

體積︰159.3×75.8×8.4mm

重量︰192g