果粉聚焦：史上最大Retina　16吋MBP即日開售

臨近聖誕，一眾果粉專業戶又多份聖誕禮物送畀自己，說的是Apple剛剛發表的全新16吋MacBook Pro。新機最大亮點是用上手提電腦歷來最大的Retina屏幕，備有3,072×1,920解像度及更高226 ppi像素密度，呈現近600萬像素。而每個屏幕出廠前均經過獨立校正，以確保伽瑪、白點和原色的精準，務求製作人得到最準確輸出。

蝶式鍵盤是近幾代MPB賣點，但就不時被批評太薄兼易壞，16吋型號如今改用全新剪刀式鍵盤，鍵程只有1mm，同時具備橡膠圓頂，官方指按鍵反應更靈敏，期待日後進一步測試。新機照樣配備觸控欄和Touch ID，更重要是實體Escape鍵回歸，以往Esc鍵會被Touch Bar工具暫時遮住的問題將不再出現。

16吋MBP配備6核心及8核心第9代處理器，Turbo Boost技術加速運行至5.0 GHz，較4核心15吋MBP快2.1倍。而為了方便專業戶儲起大量素材，其SSD標準配置達到512GB及1TB，並且是史上首次容許加至8TB，是手提電腦上歷來最大容量。

新MacBook Pro即日開售，售價接近兩萬，今日訂最快11月21日到貨。順帶一提，早於年中WWDC發表的專業型桌電腦Mac Pro及專業顯示器Pro Display XDR，官方剛宣布將於12月接受訂購，一眾果粉又要窮住過新年了！