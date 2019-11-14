生活夜校：情色字典中的Control　原來係咁解……

人之所以能稱之為人，就係可以控制到自己嘅七情六欲，否則同動物冇分別。講到情慾世界中嘅控制（Control），就真係唔使大家點控制自己嘅慾望，反而發洩出嚟先至係正常囉！

Control Stick 隱喻兵器

喺英文情色俚語中，隱喻男士兵器嘅英文有好多，其中一個就係「Control Stick」，中文叫控制桿，由於佢嘅外形同男士硬朗嘅兵器相似而得名。

另外，仲有「Remote Control Vibrators」係指情趣玩具中嘅遙控震動器，當中包括所有震棒同震蛋，但日文又知唔知點講呢？答案就係「リモバイ」。「リモ」全寫係「リモコン」（遙控），而「バイ」全寫為「バイブ」（震動），兩者加埋一齊就係泛指情趣遙控震動器具喇。

Breath Control Play 高度危險

愉虐性愛中有唔少高危玩法，其中一個就係「Breath Control Play」。大家千祈唔好畀佢個中文名「呼吸控制遊戲」呃咗，皆因佢仲有另一個名稱係「Erotic Asphyxiation」（色情窒息），睇到呢個名，大家都估到佢係一種透過缺氧，從而令高潮變得更激烈嘅一種玩法，因此有相當高嘅危險性。

喺美國四仔界有「Control Scene」呢個術語，只會出現喺愉虐四仔中，意思係指透過強制餵食等玩法，製造官能刺激嘅場面，而每次拍攝時都需要專家在場指導，一般人真係咪亂嚟！