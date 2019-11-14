Vitus Audio合併擴音王　輸出超強

如果大家有留意早前2019年慕尼黑音響展的新機資訊的話，都應該收到消息，Vitus Audio展出最新合併式擴音機SIA-030，想不到香港代理那麼快就引進來港，絕對是機迷之福。SIA-030可以說是之前SIA-025的升級版，單睇機箱就發現比後者高了不少，而且改良的不只是機箱，廠方特別強化了電源供應，裝了超額的2.2kW的UI-Core變壓器，達致30W×2（Class A）/200W×2（Class AB）輸出功率，令輸出更為流暢有力，配合超大容量的電容，單是電源部分就有400,000 uF，確保驅動任何鑑聽級喇叭，都維持大電流輸出，力量源源不絕。

此外，SIA-030雖然是合併式擴音機，但機身內卻採用前後級分離設計及MP-M201後級放大線路，而且能因應不同需要而切換Class A或Class AB模式，而前級放大線路則貼在機箱背板上，達致最短訊號路徑。就連音量控制也不馬虎，能精準調整每一階調0.5dB的音量。