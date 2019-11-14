Tyler,The Creator操刀全新聯名鞋款

自2017年開始至今，美國說唱歌手Tyler,The Creator已經多次以個人品牌GOLF le FLEUR*與Converse攜手合作推出聯名One Star鞋款，經過雙方多次愉快握手後，今季兩個品牌就再一次合力推出全新聯名鞋款Gianno，Tyler,The Creator從山系、跑步及籃球運動中擷取靈感創作，採用了Converse經典籃球鞋ERX中底部分，鞋身則以皮革、麖皮及網料混合製作出層次感豐富的視覺效果，線條輪廓與配色組合都流露出復古味道，而鞋側上更有此聯名系列必備的浮雕小花圖案點綴，驚喜程度更勝前作。

此外，今回聯名系列除了上述Gianno鞋款之外，雙方更以Chuck Taylor All Star‘70為原型演變出Chenille鞋款，設計於粉色鞋面上以藍色繩絨線勾勒出GOLF le FLEUR*品牌名字及標誌性小花圖案，而鞋舌及鞋帶則以藍色為主調，為這對聯名鞋款增添上復古學院風格。