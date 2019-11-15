營事檔案：桃膠圓肉紅棗糖水　為身體補水

天氣開始變得乾燥，又是糖水登場的時間。桃膠有平民燕窩的外號，配合圓肉、紅棗等材料煮成的糖水，是滋潤皮膚的不錯選擇。（設計圖片）

天氣開始變得乾燥，身體容易缺水，導致皮膚又乾又癢，所以很多人都會煲些糖水滋潤一下。今次跟大家分享一個滋潤又簡單的糖水食譜：桃膠圓肉紅棗糖水，適合大家冬日食用。

【桃膠含水溶性纖維】

桃膠其實是桃樹分泌出來的樹脂，並經過太陽曬乾後而成的。口感爽滑煙韌，與燕窩類似，不過價錢就較相宜，所以也有平民燕窩的外號。桃膠含有豐富的水溶性纖維，有助令大便暢通和幫助身體排走膽固醇，有降血脂的功效。水溶性纖維也幫助我們排走腸道內一些廢物，有排毒的效果。除了膳食纖維外，它也含小量的植物性蛋白質，所以熱量較低。

【圓肉可以改善睡眠】

圓肉，即是龍眼肉，含有豐富的γ-氨基丁酸 (GABA)，有助促進大腦的血液流通和大腦的能量代謝，並能夠抑制神經細胞過度興奮，從而達到改善睡眠、放鬆心情的作用。

此外，這個糖水會加入紅杞子。紅杞子含有豐富的類胡蘿蔔素，也有抗氧化功效，並能在身體被轉化成維他命A，有助維持眼晴、皮膚和骨骼的健康。

【桃膠圓肉紅棗糖水】

材料：

桃膠 1/3碗(未浸)

紅棗 5-8粒

圓肉 5-8粒

杞子 1湯匙

水 2碗

冰糖 4粒

做法:

1.用清水過夜浸發桃膠，挑走黑色雜質。

2.用清水浸發圓肉及紅棗大約10分鐘，並將紅棗切半去核。

3.煲水煮滾後，加入桃膠、圓肉、紅棗，水再滾後，轉中小火煮半小時。

4.加杞子、冰糖，小火再煮10分鐘，即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。