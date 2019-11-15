Colourmix卡萊美 節日美肌優惠率先睇
2019年11月15日 09:15
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Colourmix 2019聖誕美肌優惠第一輪正式開始喇，等我做定功課睇下有咩抵買先!
【特約報道】Colourmix卡萊美2019聖誕美肌優惠閞鑼喇! Round 1已經推出多款人氣品牌護膚品，通通減至激底價，率先出場嘅有Lancome、Clarins、Estee Lauder、sum:37 等等，要Christmas有靚到發光嘅肌膚去gathering，就要快啲行動喇! 有時唔想出街同人迫住買嘢，都可以隨時隨地上全新Colourmix e-Shop瘋狂買，聽講而家仲有迎新大禮，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*，全單仲即減$50*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!
LANCOME 升級版嫩肌活膚雙精華 20ml
建議價 $655
熱賣價 $375【58折】
CLARINS 煥顏緊緻日霜(所有肌膚) 50ml
建議價 $730
熱賣價 $465【64折】
ESTEE LAUDER 微精華原生液 150ml
建議價 $750
熱賣價 $488【66折】
Su:m37 水漾補水特別套裝 7件裝
建議價 $1,200
熱賣價 $505【43折】
SWISSMIRACLE細胞再生青春奢華套裝 3件裝
建議價 $2,520
熱賣價 $1,300【52折】
COREANA PREMIUM塗抹式類肉毒桿菌膠原精華面膜 (抗皺/水凝美白) (2ml+25ml) 10片
建議價 $320/件
熱賣價 $400/3件【42折】
優惠期: 15/11/2019-28/11/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
卡萊美facebook: Colourmix卡萊美
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。