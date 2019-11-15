Colourmix卡萊美 節日美肌優惠率先睇

【特約報道】Colourmix卡萊美2019聖誕美肌優惠閞鑼喇! Round 1已經推出多款人氣品牌護膚品，通通減至激底價，率先出場嘅有Lancome、Clarins、Estee Lauder、sum:37 等等，要Christmas有靚到發光嘅肌膚去gathering，就要快啲行動喇! 有時唔想出街同人迫住買嘢，都可以隨時隨地上全新Colourmix e-Shop瘋狂買，聽講而家仲有迎新大禮，頭500名會員首次購物，即送韓國國民品牌THEFACESHOP清新捲翹睫毛膏1件(價值$90)*，全單仲即減$50*。Like埋Colourmix 卡萊美facebook專頁，緊貼最新優惠啦!

LANCOME 升級版嫩肌活膚雙精華 20ml

建議價 $655

熱賣價 $375【58折】

CLARINS 煥顏緊緻日霜(所有肌膚) 50ml

建議價 $730

熱賣價 $465【64折】

ESTEE LAUDER 微精華原生液 150ml

建議價 $750

熱賣價 $488【66折】

Su:m37 水漾補水特別套裝 7件裝

建議價 $1,200

熱賣價 $505【43折】

SWISSMIRACLE細胞再生青春奢華套裝 3件裝

建議價 $2,520

熱賣價 $1,300【52折】

COREANA PREMIUM塗抹式類肉毒桿菌膠原精華面膜 (抗皺/水凝美白) (2ml+25ml) 10片

建議價 $320/件

熱賣價 $400/3件【42折】

優惠期: 15/11/2019-28/11/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

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*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。