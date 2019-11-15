HUAWEI Developer Day 2019香港站啟動

【營業資訊】2019年11月8日，華為首度於香港舉行HUAWEI Developer Day，逾150位本地開發者應邀出席該創新盛會，了解HUAWEI Mobile Services (HMS) 所帶來的開放應用功能和服務；透過技術論壇、互動討論以及CodeLab工作坊，共同探討如何打造面向未來的全場景智能生態，為消費者帶來更創新、愜意的智能生活體驗。

HMS匯聚華為在芯片、終端以及雲技術方面的優勢，包含一整套的HMS Core服務 (HMS 核心服務)，提供相應的開發、測試IDE工具及平台，以及華為應用程式市場(HUAWEI AppGallery)、華為瀏覽器，以及華為視頻等應用服務。目前華為應用程式市 場提供逾120萬個應用程式，涵蓋全球首3,000個最熱門應用程式當中的絕大多數。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略先生表示：「建基於華為在芯片、終端及雲技術方面的優勢，我們為全球市場帶來了 HUAWEI Mobile Services，並積極聯同開發者建構一個聚焦全場景智能體驗的嶄新應用生態。事實上，華為在全球擁有龐大的用戶群， 本年迄今手機發貨量已突破兩億部，截止第二季度全球市場份額亦佔據第二位1；利用 HMS 生態，開發者可將其創新意念帶給更多用戶，獲得更多商機，並可參與開啟全場 景智能生活新時代。」

HUAWEI Mobile Services：開啟全場景智能應用新一頁目前，華為已開放了14項HMS核心服務，協助開發者以低成本方式設計及開發優質 的應用程式，當中包括：

設計及開發類

1. Account Kit：覆蓋全球5億用戶，用戶使用華為帳號即可一鍵登錄；同時提供完善 的資料加密及驗證機制，令開發者無需擔心安全私隱問題。

2. Location Kit：採用「GPS + WiFi + 藍牙 + 基站」的混合定位模式，為開發者提供便 捷易用的定位介面，讓他們更快速及精準地獲得使用者位置資訊。

3. Drive Kit：支援全終端即時更新檔、App跨終端即時讀取雲端檔、安全可靠的資料 加密保護機制等功能，協助開發者更輕鬆、安全地儲存使用者資料。

4. Game Service：為開發者提供一站式快速接入服務，只需一次接入即可實現跨終端 使用，同時無需擔心安全性等問題。Game Service 為全球開發者提供深度的遊戲 服務，有效減低開發成本，讓開發者專注於遊戲體驗和創新。

5. Map Kit：提供豐富的地圖元素、互動模式和強大的 rendering 能力，讓開發者定制 特定的地圖顯示及交互功能。此外，Map Kit亦支援逾百萬量的位置搜尋和全球位 置覆蓋等資訊，大大提升基於位置服務 (LBS) 的使用者體驗。

業務增長類

6. Push Kit：建立從雲端到設備的訊息推送通道，讓開發者更有效及精準地觸及用戶， 並能採用多樣化訊息模式與消費者聯繫，提高應用使用率。

7. Analytics Kit：支援簡易高效的接入方式、強大的分析能力以及安全可靠的資料服 務等多項功能，協助開發者創造更大的商業價值。

商務類

8. In-App Purchases Kit：集合全球主流支付方式，開發者只需配置一次，即可令商品 頁面自動顯示本地化的語言和貨幣單位。此外，訂閱服務、訂單服務、Sandbox測 試、商戶管理、商品管理等五大支付服務亦向開發者全面開放，讓他們獲得高價 值用戶和持續穩定的收入。

9. Ads kit：為開發者提供符合私隱規定的廣告ID (OAID)，在保護用戶私隱安全的同 時，提供個人化廣告的底層支援，讓開發者繼續利用其他廣告平台發展業務。

HUAWEI Ability Gallery：構築智能終端全新服務體驗 開發者利用HMS Core設計出不同模式的服務方案後，包括應用程式及Quick App內容 等，可通過HUAWEI Ability Gallery向全場景智能終端傳遞。HUAWEI Ability Gallery是華為統一的快服務 (Ability) 接入和分發平台，能基於大數據和AI平台根據用戶意圖提 供精準服務，為「1+8+N」的泛終端設備提供全場景的優質服務體驗。開發者只需一次 開發接入，即可將服務智能分發至全場景多終端，如華為智能手機、智能屏、AI音箱等，實現開發者服務在各終端的互聯互通，提高業務轉化。同時，開發者服務可以通 過智能助手、語音助手、智能視覺、全局搜索等多個流量入口觸達用戶，讓用戶享受 到跨場景的無縫智能體驗。

目前，HUAWEI Ability Gallery在中國區已接入逾5,000項精品服務，覆蓋14大垂直細分領域，並將於本年12月全球投入服務。屆時全場景智能服務將完成全球化佈局，華為將攜手合作伙伴，共同為全球消費者提供極致的全場景智能生活體驗。

基於華為的全場景智能終端，HMS 冀集合全球開發者和業界伙伴，建立應用生態，為流動用戶提供包括入口型服務 (HUAWEI AppGallery、智能助手、瀏覽器)、必備服務 (雲服務、支付服務)、內容服務 (視頻、音樂、閱讀)、生活服務以及物聯網 (IoT) 服務等。

目前，HMS的全球用戶數目已逾5億，當中海外用戶人數超過7,500萬。華為應用程式市場提供逾120萬個應用程式，涵蓋全球首3,000個最熱門應用程式當中的絕大多數。過去一年全球累計應用程式下載超過1,800億次。