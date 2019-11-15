FoodieCurly鬈毛妹：走進哈薩克家庭午飯

這次來哈薩克的其中一個目的，是要參加當地朋友的婚宴，在此之前，朋友非常客氣地宴請我們吃飯。

朋友算是大富人家，行宮設於St Kerey半山區，9月尾來到，遠處的山峰已經鋪着雪。今天吃甚麼呢？聽說是BBQ，原以為大家會圍着火爐一起燒，卻原來是由大廚準備，我們安坐室內就可以了。

男士們很開心地開酒，我則走到餐桌旁八卦一下。嘩，嚇了一跳，像拍電影似的，長長的餐桌，滿枱都是美食！前菜是一大盤的蔬菜，都沒有煮過，一條條的青瓜、一粒粒的番茄，還有些香草和甜椒等，他們就這樣直接往嘴裏送，只能說，這也太健康了吧！我則選擇吃已煮好的紅蘿蔔和紅菜頭，都是甜到無朋友。旁邊還有我上星期介紹過的Samsa、韓式泡菜 (我發覺他們超喜歡吃泡菜)、魚子醬和麵包等。

哈薩克人一直是中亞草原和沙漠上的游牧民族，既養馬，也吃馬。聽說當地人會分開飼養食用馬，養得肥肥白白，胖得難以活動。我們這一餐當然也少不了馬肉，前菜有、BBQ肉腸有、一大盆烹煮的都有，慶幸的是，馬肉不羶，有點像牛肉，我覺得頗美味。

吃完主菜後，所有人一起到了附近的Shymbulak Mountain Resort飲咖啡，這裏是個滑雪場，場內有餐廳，也有拍照區 (付費後穿上傳統服裝與老鷹拍照)，九月尾還算是綠草如茵，不過氣溫很低，再過兩個月，應該是另一番光景吧！

Shymbulak Mountain Resort