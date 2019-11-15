4大補濕小技巧 幫你肌膚飲飽水

踏入秋冬，皮膚容易變乾，甚至出現卡粉、脫皮等惱人問題，所以這時候給肌膚補水便相當重要。有些人雖然天天堅持補濕，但卻愈補愈乾，除了是因為錯用產品所致外，也可能沒配合以下這4個小技巧，因而令皮膚吸收力不足，無法鎖住肌膚所需水分。

【把握補濕黃金30秒】

護膚的第一步，是卸下一天的疲倦，清理臉上的污垢，簡單來說就是洗面。洗面每個人都會，但關鍵是洗完後的「30秒」。洗完面後不可以偷懶，要立刻進行補濕，因為這「30秒」是角質層含水量最高的時候，同時也是吸收力最好的時侯。錯過了的話，效果就會打折扣。

【充分使用化妝水】

護膚的第二步，便是充分使用化妝水。很多人在洗面後會倒一點化妝水在化妝棉上擦臉，此做法雖正確卻略嫌不足夠，不妨拍上化妝水或於臉上噴補濕噴霧再拍打2~3次，此舉有助皮膚回復水潤及更易吸收隨後的護膚品養分。如有充裕時間的話，可用佔濕化妝水的化妝棉或壓縮面膜濕敷10~15分鐘，讓皮膚更水潤，甚至進一步軟化角質層。

【油脂是鎖水的好物】

護膚的第三步，是利用油分鎖住水分。每逢冬天皮脂分泌量會減少，皮膚的水分和鎖水能力都會下降，這個時候應依賴外來的油分把水留住。以油制乾之法既可防止水分蒸發，同時又能縮小角質細胞間的空隙，阻止水分流失。鎖水產品方面，不妨按膚質挑選；如屬乾性皮膚宜用油分較多的面霜；而油性皮膚則可用乳液，從而達到水油平衡的肌膚狀態。

【三文治式補水法】

以上3個方法適用於日常的補濕修護，想更深層補濕的話可試試三文治面膜法。顧名思義就是像三文治般多層補濕，第一層先用補濕水補充水分，加強肌膚吸收力；第二層要厚塗液體面膜或乳霜，到最後的第三層就敷上被補濕水浸濕的紙面膜，再靜待15~20分鐘後取下。如果期間面膜紙變乾的話，可噴上補濕噴霧，最後把剩餘的乳霜擦掉再塗上乳液或面霜就可以了。要注意的是此法較適合乾性皮膚人士，敏感肌和油性皮膚採用可能會造成「過度水合」現象，得不償失，效果反不及勤敷面膜好。

以上4個小技巧你們Get到了嗎？快點使用起來，一起擁有水水潤潤的小臉蛋吧！